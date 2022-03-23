Вакарчук став лейтенантом ЗСУ і розповів, яке завдання йому дала львівська ВЦА

Також музикант розповів, як ставиться до росіян, які покинули РФ.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук активно їздить містами України та виступає у найгарячіших точках.

Виконавець співає для цивільних, медиків, військових у метро, на площах, у шпиталях. У коментарі "Радіо Свобода" Вакарчук розповів, що таке завдання – підтримувати українців, йому дала львівська військово-цивільна адміністрація.

За словами співака, з початком війни, щойно йому вдалося потрапити до Львова, він пішов до військкомату і записався до армії, в ЗСУ. Тепер Вакарчук має звання лейтенанта Збройних сил України. Його було відряджено до львівської військово-цивільної адміністрації.

"Львівська ВЦА у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні і надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках", – прокоментував Вакарчук.

Також він висловився щодо тих знаменитостей, які дотримуються нейтралітету і не висловлюються про війну в Україні:

"У війні лише два кольори: чорний та білий. І або ти на білому боці і ти захищаєш свою державу і тоді ти робиш все для цієї перемоги і кладеш на вівтар перемоги свою відомість, свої знання, свої спортивні здобутки і так далі. Або ти на чорному боці і будь-хто, хто не допомагає, а каже: я тут не при чому – він допомагає ворогу. Все зрозуміло", – сказав музикант.

Щодо тих росіян, які справді переживають і співчувають, то з ними, на думку Вакарчука, "дуже важка ситуація":

"Вони втратили момент, коли могли впливати на ситуацію, коли їхнє слово було чогось варте. Коли я просив їх говорити про це 2014-2015 роках – вони мовчали. Казали, що їм ще жити в цій країні, а закінчилося тим, що вони виїхали з цієї країни тепер і невідомо, чи повернуться, бо їхня совість не дозволяє їм це терпіти. Але зробити вони нічого не можуть. Принаймні, з їхньої точки зору", – сказав артист.

Окрім того, Вакарчук поділився, що його приголомшила зустріч із добровольцями батальйону "АЗОВ":

"У Запоріжжі я мав честь розмовляти з добровольцями полку "АЗОВ". Коли вони при мені прочитали свою молитву, так як вони це роблять, коли вони дивилися на мене своїми палаючими очима, я зрозумів, що з такими людьми Україна має велике майбутнє. Мурахи шкірою… І сьогодні власне "АЗОВ" разом з морською піхотою та іншими підрозділами ЗСУ боронять обкладений російськими "орками" Маріуполь і ніхто їх звідти не виб'є", – наголосив Вакарчук.

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