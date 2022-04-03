Вакарчук став свідком обстрілів Одеси: "Ви бачите позаду мене великий чорний дим"

Музикант прокинувся від вибухів о 6 ранку.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який є лейтенантом ЗСУ, став свідком сьогоднішніх вранішніх обстрілів Одеси російськими окупантами.

У момент авіаударів Вакарчук якраз перебував у місті. Музикант записав відео, у якому розповів, що сьогодні о 6 ранку прокинувся від потужних вибухів. Також він показав наслідки обстрілів російськими військами Одеси:

"Я зараз в Одесі, в центрі міста. Позаду мене ви бачите мішки з піском, барикади, Одеса готова до оборони. А ще позаду великий чорний дим – це слід від одного з трьох вибухів, які пролунали сьогодні зранку. Власне, від них я й прокинувся. 5:30 – 6 ранку, дуже сильно гриміло, потужні вибухи", - поділився Вакарчук.

Музикант зазначив, що одесити налаштовані рішуче відстоювати своє місто і їхній бойовий дух дуже надихає Вакарчука:

"Можу сказати, що війна не обходить Одесу стороною. Однак, військові, з якими я зустрічаюсь, впевнені, що в Одесу ворог ніколи не зайде. І їхній настрій мені дуже подобається. Та й, зрештою, настрій по всій Україні. З нашими ЗСУ і нашим народом у ворога нема жодного шансу", - наголосив музикант.

Зазначимо, що сьогодні, 3 квітня, в Одесі після оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Причиною вибухів встала повітряна атака російських окупаційних військ. Частину ракет збила українська ППО.

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