Вакарчук влаштував імпровізований концерт на львівському вокзалі та розплакався – відео

Артист заграв і заспівав з десяток своїх пісень.

Український співак, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук влаштував імпровізований концерт на львівському залізничному вокзалі.

На фортепіано, яке стоїть на площі, Вакарчук заграв і заспівав з десяток своїх пісень. Послухати тренера шоу "Голос країни-12" зібралося декілька сотень людей, переважно переселенці, які тікають з гарячих бойових точок. Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Щодня львівський вокзал приймає приблизно 30 тисяч вимушено переміщених осіб. Тим, кому пощастило почути мініконцерт Вакарчука усміхалися, фотографувалися і підспівували. А от пісня "Не твоя війна" до сліз розчулила і самого музиканта. На сам кінець Святослав Вакарчук разом з публікою виконав гімн України.

Вакарчук влаштував імпровізований концерт на львівському вокзалі

"Насправді я не планував, але коли я взнав, що тут є піаніно і грає піаніст, вирішили використати. Ми йшли на вокзал і я вирішив використати таку ситуацію, щоб і з людьми поговорити, і заодно пісню якусь там заспівати. Це один з найбільш знакових концертів в моєму житті. От я можу сказати, що концерт на майдані 2013 року в грудні, пам’ятаєте, коли там прийшло 200 тисяч людей, і оце концерт, вони мені, маленький оцей концерт, вони мені по відчуттю, в пам'яті в мене будуть на одному рівні", – поділився зірка.

Від початку війни музикант співає для волонтерів, поранених бійців, днями виступив в Одесі біля Дюку, просто на вулиці. Святослав Вакарчук певен, Україна переможе і звитяга уже близько.

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