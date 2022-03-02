Вакарчук записав звернення з центра Харкова: "Вони ніколи не розбомблять нашу свободу"

Артист наразі перебуває в місті.
Лідер української групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав влучне відеозвернення з Харкова.
Артист у бронежилеті пройшовся площею "Свободи" та звернувся до українців. Вакарчук зазначив, що окупанти ніколи не зламають наш дух та нашу свободу. Україна переможе!
"Вони можуть кидати бомби на наші площі. Але вони ніколи не розбомблять справді наш дух та нашу свободу. Україна переможе! Ми обов’язково відстоїмо кожен сантиметр нашої землі. Росіяни заплатять за те, що прийшли на наші мирні землі вбивати наших людей. Слава Україні! Героям слава!" - звернувся з центра Харкова Святослав Вакарчук.
Загалом, артист їздить містами України та підтримує військових та мирних громадян.
Раніше Вакарчук вже звертався до росіян та просив їх вийти на мітинги проти війни в Україні.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:
- В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб
- Полонених- 200.
Знищено та пошкоджено
- літаків – 29 од,
- гелікоптерів – 29 од,
- танків ‒ 198,
- ББМ / APV ‒ 846,
- артилерійських систем– 77,
- засоби ППО - 7,
- РСЗВ - 24,
- цистерн з ПММ- 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 305.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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