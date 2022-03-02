Вакарчук записав звернення з центра Харкова: "Вони ніколи не розбомблять нашу свободу"

Артист наразі перебуває в місті.

Лідер української групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав влучне відеозвернення з Харкова.

Артист у бронежилеті пройшовся площею "Свободи" та звернувся до українців. Вакарчук зазначив, що окупанти ніколи не зламають наш дух та нашу свободу. Україна переможе!

"Вони можуть кидати бомби на наші площі. Але вони ніколи не розбомблять справді наш дух та нашу свободу. Україна переможе! Ми обов’язково відстоїмо кожен сантиметр нашої землі. Росіяни заплатять за те, що прийшли на наші мирні землі вбивати наших людей. Слава Україні! Героям слава!" - звернувся з центра Харкова Святослав Вакарчук.

Загалом, артист їздить містами України та підтримує військових та мирних громадян.

Раніше Вакарчук вже звертався до росіян та просив їх вийти на мітинги проти війни в Україні.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: