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Вакарчук разом з бійцями "Холодного Яру" звернувся до українців після обстрілу Вінниці – відео

Вакарчук разом з бійцями "Холодного Яру" звернувся до українців після обстрілу Вінниці – відео

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Вакарчук разом з бійцями "Холодного Яру" звернувся до українців після обстрілу Вінниці – відео

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

14 липня Росія завдала ударів крилатими ракетами "Калібр" по центру Вінниці.

Внаслідок обстрілу загинули 22 мирних мешканців, серед яких троє дітей. Ще близько 90 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У цей час лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зустрічався на фронті з українськими бійцями із 93-ї бригади "Холодний Яр". Разом із захисниками знаменитість записав відеозвернення, де прокоментував цинічні дії РФ. Ролик музикант оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні у Вінниці черговий теракт рашистів. У самий центр прилетіли "Калібри" і знову вбили абсолютно невинних мирних жінок, дітей, чоловіків. Росія вчергове старається залякати нас, але в неї нічого не вийде. Це робить нас лише сильнішими, ще більше і більше завзятішими. Робить так, щоб наша перемога ставала все швидшою. Я поруч з бійцями 93-ї бригади "Холодний Яр". Ми разом хочемо сказати вам, що Україна переможе. Слава Україні!", – зазначив артист.

Нагадаємо, станом на 17:00 14 липня на місці ракетних ударів росіян в центрі Вінниці виявили тіла 22 загиблих, лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати. За даними поліцейських, всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб.

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