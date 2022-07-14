Вакарчук разом з бійцями "Холодного Яру" звернувся до українців після обстрілу Вінниці – відео

Внаслідок обстрілу загинули 22 мирних мешканців, серед яких троє дітей. Ще близько 90 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У цей час лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зустрічався на фронті з українськими бійцями із 93-ї бригади "Холодний Яр". Разом із захисниками знаменитість записав відеозвернення, де прокоментував цинічні дії РФ. Ролик музикант оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні у Вінниці черговий теракт рашистів. У самий центр прилетіли "Калібри" і знову вбили абсолютно невинних мирних жінок, дітей, чоловіків. Росія вчергове старається залякати нас, але в неї нічого не вийде. Це робить нас лише сильнішими, ще більше і більше завзятішими. Робить так, щоб наша перемога ставала все швидшою. Я поруч з бійцями 93-ї бригади "Холодний Яр". Ми разом хочемо сказати вам, що Україна переможе. Слава Україні!", – зазначив артист.

Нагадаємо, станом на 17:00 14 липня на місці ракетних ударів росіян в центрі Вінниці виявили тіла 22 загиблих, лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати. За даними поліцейських, всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб.

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