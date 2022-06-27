Вакарчук зворушливо привітав з 31-річчям полоненого командира полку "Азов" – відео

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав з днем народження командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, який захищав Маріуполь.

27 липня підполковнику Нацгвардії та Герою України виповнюється 31 рік. Військовослужбовець разом з побратимами зараз, на жаль, перебуває в полоні росіян.

На сторінці в Instagram Вакарчук опублікував відеопривітання захиснику.

"Ми поки ще не бачилися, але за місяці спілкування телефоном я відчув його, як людину. Можу сказати, що захоплююся ним як воїном і пишаюся як патріотом", – розповів музикат.

Артист також зазначив, що Денис і його побратими – справжня гордість України.

"У день народження Дениса я хочу побажати йому, його родині, а також сім'ям всіх його побратимів, щоб хлопці та дівчата, які зараз перебувають у дуже непростих умовах і проходять непрості випробування, якомога швидше повернулися додому, до рідних, до рідної української землі", – привітав зірка.

Також Святослав вкотре висловив віру в те, що Україна неодмінно переможе російських загарбників.

Нагадаємо, бійці полку "Азов" від травня перебувають у полоні росіян. Нещодавно рідні захисників звернулися до міжнародної спільноти із закликом відвідати колонію в окупованій Оленівці та показати, в яких умовах окупанти утримують їхніх близьких.

Читайте також: