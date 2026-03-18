"Валдай" у вогні: розвідка знищила новітню РЛС РФ у Криму (відео)

ГУР продовжує знищувати ППО РФ у Криму

У тимчасово окупованому Криму українські розвідники системно виводять з ладу елементи російської ППО. Впродовж перших двох тижнів березня спецпідрозділ ГУР МО України «Примари» здійснив серію результативних операцій проти військової інфраструктури РФ на півострові.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Під час одного з нальотів було уражено сучасну російську радіолокаційну станцію «Валдай», яка використовується для виявлення та протидії малим безпілотникам.

Удар по ППО РФ

За даними розвідки, українські бійці також знищили або вивели з ладу низку важливих об’єктів противника, зокрема:

станцію радіоелектронної боротьби;

ретранслятор, який застосовувався для управління дронами типу «Герань»;

елемент навігаційної системи «ГЛОНАСС».

Також повідомляється про ураження двох швидкісних десантних катерів проєкту БК-16, які перебували в русі разом з екіпажами.

У ГУР підкреслюють, що удари по засобах ППО та інфраструктурі управління безпілотниками є частиною стратегії зі зниження можливостей російських військ контролювати повітряний простір і вести бойові дії на півдні України.

Нагадаємо, днями ССО розгромили пункт управління ракетними комплексами РФ. Йдеться про серію нічних ударів middle strike по об’єктах ворога в окупованому Криму та на Запоріжжі.

Знищено пункти управління ракетами, замасковані системи ППО та склад боєприпасів.

Також йшлося про те, що далекобійні дрони ССО успішно уразили вогневу групу ворога. У Шкільному дрон ССО знищив замаскований елемент зенітно-ракетної системи С-400.