Валентина Хамайко приголомшила, як служба в ЗСУ змінила її чоловіка: "Діти бояться тата"

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко розповіла про зміни в поведінці чоловіка, бізнесмена Андрія Оністрата під час служби в ЗСУ.

Так, нині коханий ведучої воює на Сході України. За словами Валентини, під час перших його відпусток з фронту Андрія було не впізнати. Зокрема, у чоловіка різко змінювався настрій і він міг вмить зірватися через будь-що. Внаслідок цього, пояснює Хамайко, їхні четверо дітей стали боятися тата та його різких дій. Тож, ведуча час від часу проводила бесіди з родиною, де всі разом вони віднаходили вирішення проблем.

"Андрій повертався з розгойданою психікою. Так само дуже різко й агресивно реагував. Діти декілька разів могли сказати, що бояться тата, бо він дуже запальний. Це дуже характерна риса у чоловіків, які повертаються. Ось цієї внутрішньої стриманості немає від слова взагалі, вони миттєво вибухають емоціями. Андрій приїхавши на два дні навіть міг посваритися з дітьми. Всі вони мені по черзі телефонували. Ми всі сідали й говорили. Я спочатку з Андрієм довго говорила, а потім садила дітей. Довга неприємна складна розмова очі в очі вирішує, коли ти не переходиш на образи, а намагаєшся відсторонено проговорювати ситуацію з думкою про те, чого ми добиваємося", - розповіла Валентина в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Андрій Оністрат з синами / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Після низки труднощів у родині й пригніченого стану Андрій Оністрат все ж вирішив змінюватися зсередини. У цьому йому допомогла психологиня. І за словами Хамайко, її чоловіка вдалося реабілітувати вже за пів року.

"Андрій повернувся в дуже подавленому стані. Йому нічого не хотілося: ні виходити з дому, ні везти дітей в школу. Він повернувся в сім'ю, де дуже багато зобов'язань. Четверо дітей – колесо несеться. В першу чергу це його робота над собою. Потім його робота з психологом. Психологиня допомогла Андрію й за пів року у нього були відверто дуже сильні зміни. Він відновився", - підсумувала знаменитість.

Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом

Нагадаємо, нещодавно Валентина Хамайко вперше показала старшу доньку чоловіка Андрія Оністрата, яка молодша за неї на 9 років.

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