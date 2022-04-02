Валерій Харчишин показав фото залишків свого будинку під Гостомелем, в який влучили окупанти

Дім згорів вщент.

Відомий український співак, фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин показав фото залишків свого будинку під Гостомелем.

Будівля музиканта нещодавно згоріла вщент внаслідок ворожих обстрілів. Відповідну світлину артист розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Валерій Харчишин / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Так, це будинок, в якому жили мої діти. Старший нині на фронті", - поділився знаменитість.

Виконавець зазначив, що це фото він опублікував вперше і зробив це задля того, аби привернути увагу до потреб одного з новоутворених підрозділів ЗСУ. За його словами, в складі підрозділу зараз захищає Україну його брат.

"Держава забезпечила зброєю та одягом. Дещо я купив. Дещо ми знайшли безкоштовно. Решту знайшли у Польщі, але це слід придбати. Загальна вартість ~ €27 000", – розповів Валерій та опублікував список від командира підрозділу.

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"За кілька днів хлопці їдуть "на роботу". Буду вдячний за ваш внесок на захист наших родин та домівок. Нашої Неньки. Прозвітую за кожну гривню та поверну квитками на майбутній концерт "ДР" після нашої перемоги над ордою", – додав зірка та розмістив реквізити.

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