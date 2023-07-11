Валерій Маркус написав рапорт на звільнення з посади головного сержанта: деталі (фото)

Український військовий, головний сержант 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус написав рапорт про звільнення та переміщення його на нижчу посаду. Він аргументував це бажанням бути ближче до інших воїнів на полі бою.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як йдеться з рапорту, Маркус не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентностью осіб вищого офіцерського корпусу бригади.

Через це він просить понизити його в посаді та призначити командиром бойової машини, механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйона.

“Я категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади. Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним. Своїх людей я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за власним бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою. Рапорт вже у камандира на столі”, - наголосив Валерій Маркус.

Рапорт на звільнення з посади головного сержанта / Фото: соцмережі

Нагадаємо, що житель Кіровоградської області вступив до ПВК "Вагнер" та воював проти ЗСУ.

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