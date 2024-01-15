Валерій Залужний поспілкувався телефоном з адміралом Джузеппе Каво Драгоне: деталі розмови

Під час розмови обговорювалися питання двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Італії, адміралом Джузеппе Каво Драгоне.

Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці в соцмережі.

За словами головнокомандувача, під час розмови обговорювалися питання двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.

“Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну та спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних Сил України. Окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги. Подякував за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією”, - наголосив Валерій Залужний.

Нагадаємо, що український дрон знищив евакуаційну групу окупантів.

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