Валерій Залужний поспілкувався телефоном з адміралом Джузеппе Каво Драгоне: деталі розмови

Під час розмови обговорювалися питання двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Італії, адміралом Джузеппе Каво Драгоне.
Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці в соцмережі.
За словами головнокомандувача, під час розмови обговорювалися питання двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.
“Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну та спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних Сил України. Окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги. Подякував за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією”, - наголосив Валерій Залужний.
Нагадаємо, що український дрон знищив евакуаційну групу окупантів.
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