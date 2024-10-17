Валерій Залужний прокоментував Курську операцію ЗСУ: що він сказав

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував операцію Сил оборони України в Курській області РФ. За його словами, ця операція показала, що Україна є "найактивнішим діячем розвитку військової науки".

Таку думку він висловив в інтерв'ю незалежному політичному інституту Chatham House у четвер, 17 жовтня.

Залужний додав, що не був ознайомлений з військовими планами Курської операції, але впевнений, що командування Сил оборони "врахувало усі необхідні лінії" її проведення.

На питання, чи справді Курська операція змінила ситуацію на фронті, посол України відповів, що ці теми варто "залишити професіоналам, які потім дадуть оцінку військовим діям".

"Повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться", – підкреслив Залужний.

Він також прокоментував загальну ситуацію на фронті й зазначив, що вона склалася "саме такою, якою може бути внаслідок тих дій і тих умов, в яких зараз перебуває Україна".

"Коли на сьогоднішній день Путін тратить 120-130 мільярдів доларів на рік, і при цьому снаряди купує по 500 доларів за штуку… І подивіться в пресі, скільки Україна отримує коштів у якості допомоги на ведення війни, і за якою ціною ці снаряди потрапляють до України. Ви розумієте, що це диво, що там відбувається, що могло бути зовсім по-іншому? Я знаю точно, що ЗСУ роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем”, — наголосив Залужний.

Нагадаємо, Залужний заявив, що минулого року Захід не надав Києву достатньої кількості зброї. А тепер Україна опинилась в ситуації "затяжної" війни з РФ, вийти з якої "практично неможливо".

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