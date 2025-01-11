"Валять ордою, як у часи Другої світової": як змінилась тактика росіян на Курщині

Найбільшою проблемою для наших військ є перевага противника в живій силі, на втрати якої росіяни не зважають.

Останніми тижнями російська армія намагається активно штурмувати українські позиції на території Курщині. Росіяни кидають у штурми сотні солдатів та багато техніки, водночас авіація масово бомбардує район КАБАми.

Про це повідомила пресслужба командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У ДШВ також зазначили, що ворог не зменшує інтенсивність боїв з літа минулого року. Вона лише зросла після початку Курської операції, адже Кремль поставив своїм військам завдання – витіснити українців з території РФ до кінця січня.

"Зараз тактика росіян на Курщині дуже змінилась. Вони нагнали сюди свого м’яса і проводять штурмові дії великою кількістю людей, – розповів командир десантно-штурмового батальйону 80-ї Галицької ОДШБр Єгор Ноздряков.

Його бригада була однією з перших, хто заходив на територію РФ в серпні 2024 року. Її бійці й сьогодні міцно утримують позиції в зоні своєї відповідальності на Курщині.

"Вони [росіяни – ред.] просто валять ордою, як у часи Другої світової, по 20-30 людей. Сама тактика на певних ділянках є успішною – викликають на себе артилерійський вогонь і fpv-удари. Заскакують в посадки, і вже там доводиться битись нашій піхоті та штурмовикам. Тому зараз одне з завдань – збільшення кулеметних засідок, нарощення позицій і кількості особового складу", – сказав комбат.

Він додав, що в такій ситуації надзвичайно важливими є дрони та артилерійські системи, особливо з касетними боєприпасами.

"Касетки – дуже ефективний і потрібний засіб, але лімітований. Дві-три гармати — і половина з цих численних колон, яка йде полями по 20-30 людей, буде знищена", – пояснив Ноздряков.

Військовий зауважив, що найбільшою проблемою для наших військ є перевага противника в живій силі. Але росіяни не цінують цей ресурс та не зважають на втрати.

"Просто посилають людей на м’ясо без конкретної мети, без постановки нормальної задачі", – зазначив він.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що армія РФ продовжує атакувати позиції Сил оборони на Курщині, але не домоглася підтверджених успіхів. Окупанти незначно просунулися поблизу Суджі – у межах Махнівки, у Руському Порічному та Косиці.

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