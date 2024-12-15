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“Валяються впереміш з росіянами”: в РНБО вразили кількістю загиблих солдатів з КНДР

“Валяються впереміш з росіянами”: в РНБО вразили кількістю загиблих солдатів з КНДР

Прапор КНДР поруч із російським "триколором" на фронті

Північнокорейські військові продовжують гинути на Курщині.

За останніх два дні російська армія втратила сотні солдатів, намагаючись вибити бійців Сил оборони України із зайнятих позицій у Курській області РФ. Значну частину загиблих становлять північнокорейські солдати.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

“Вони зараз валяються впереміш з росіянами. Втрати російських військ за крайні два дні штурмів йдуть на сотні”, - йдеться у дописі.

При цьому Коваленко додав, що загиблих військових КНДР на Курщині більше, ніж на опублікованому нашими військовими знімку з дрона. 

Нагадаємо, раніше було опубліковано фотографії з наслідками російських штурмів на Курському напрямку, де видно кілька десятків тіл та розбиту техніку. Джерела серед військових стверджують, що серед загиблих є солдати з Північної Кореї, які входили до зведених підрозділів російської армії.

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