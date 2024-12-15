“Валяються впереміш з росіянами”: в РНБО вразили кількістю загиблих солдатів з КНДР

За останніх два дні російська армія втратила сотні солдатів, намагаючись вибити бійців Сил оборони України із зайнятих позицій у Курській області РФ. Значну частину загиблих становлять північнокорейські солдати.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

“Вони зараз валяються впереміш з росіянами. Втрати російських військ за крайні два дні штурмів йдуть на сотні”, - йдеться у дописі.

При цьому Коваленко додав, що загиблих військових КНДР на Курщині більше, ніж на опублікованому нашими військовими знімку з дрона.

Нагадаємо, раніше було опубліковано фотографії з наслідками російських штурмів на Курському напрямку, де видно кілька десятків тіл та розбиту техніку. Джерела серед військових стверджують, що серед загиблих є солдати з Північної Кореї, які входили до зведених підрозділів російської армії.

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