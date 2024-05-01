"Вампір" атакував танк РФ та влучив у бліндаж з окупантами під Авдіївкою – відео

Бійці 411-го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Яструби", які воюють на Авдіївському напрямку, показали знищення російських окупантів за допомогою ударного дрона.

Відео опублікувала пресслужба бригади.

Український ударний безпілотник "Вампір" уразив російський танк та влучив у бліндаж з окупантами.

Нагадаємо, в Одесі зросла кількість постраждалих після удару "Іскандером".

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