"Вантажем 200" став підполковник Росії: ЗСУ знищили чергового "зіркового" ворожого командувача (фото)

Ліквідовано заступника командира ворожого 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії угруповання військ "Центр".
ЗСУ 6 червня 2024 року знищили підполковника Росії Дмитра Мікушина.
Про це написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
"Успішно демобілізовано: підполковник Мікушин Дмитро, заступник командира 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії угруповання військ "Центр" з озброєння", - йдеться у повідомленні.
Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, який має позивний "Штірліц", додав, що "зірковий" поплічник російської влади був заступником командира 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії угруповання військ
Тим часом у Росії затримали банду бойовиків "Вагнера". В Орловській області РФ четверо ексбойовиків ПВК утворили організоване злочинне угруповання (ОЗУ) і протягом року займалися рекетом.
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