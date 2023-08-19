Вантажівка та тонни гексогену: Малюк розповів, як підривали Кримський міст 2022 року (фото)

Очільник СБУ Василь Малюк розповів, як вперше підривали Кримський міст у жовтні минулого року.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів, як вперше підривали Кримський міст у жовтні минулого року. Для цього СБУ знадобилася вантажівка, 21 тонна гексогену та плівка, в яку заховали вибухівку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За словами Малюка, товщину плівки обрали таку, щоби сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, мала офіційно перевозити вантажівка. Крім того, СБУ "обійшла" глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати і вранці 8 жовтня 2022-го вантаж "плівки" злетів у повітря на середині мосту.

У Службі безпеки показали фотографії підготовки до підриву Кримського мосту.

Плівка, в якій провозили вибухівку на Кримський міст. / Фото: Служба безпеки України

Плівка, в якій провозили вибухівку на Кримський міст. / Фото: Служба безпеки України

Пожежа на Кримському мосту. / Фото: Служба безпеки України

"Розробкою спецоперації займався я особисто та двоє моїх довірених співробітників. Ми сім кіл пекла пройшли, використали у темну стільки росіян", - каже Малюк.

Керівник СБУ також зазначив, що в організації другої атаки на Кримський міст у липні 2023 року велику ролі зіграв офіцер на позивний "Хантер". За словами Малюка, "Хантер" доклав багато зусиль для створення морських дронів, які й підірвали один із символів путінського режиму.

Так, для чергової атаки по Кримському мосту у липні кількість вибухівки на дронах довели до 850 кг гексогену. Також модернізували систему управління безпілотниками, отримавши якісно новий зразок надводного "месника". Дистанційно керовані плавзасоби-камікадзе, зроблені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих РЛС. Їх конструкція передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.

"Це було непередаване відчуття. Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною", – розповів Малюк, який особисто розробляв та контролював проведення цієї спецоперацї.

Він наголосив, що Кримський міст – це законна мета для України і що Женевські конвенції, які регламентують правила ведення воєн, не містять заборони атакувати такого роду об’єкти.

Нагадаємо, СБУ показала ексклюзивні кадри, як у липні вони використали експериментальний морський безпілотник "Морський малюк" для атаки на Кримський міст.

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