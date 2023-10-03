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Вантажний поїзд розчавив ЗРК росіян на Донеччині: загинули окупанти

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Вантажний поїзд розчавив ЗРК росіян на Донеччині: загинули окупанти

ЗРК "Стріла" / Фото: Вікіпедія

Поїзд наїхав на машину ЗРК "Стріла-10" російських загарбників.

На окупованій частині Донеччини вантажний поїзд наїхав на машину з ракетним комплексом російських військових, внаслідок чого загинули троє загарбників.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

У ніч проти 3 жовтня на залізничній ділянці між окупованими Єнакієвим та Вуглегірськом вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК "Стріла-10" російських військ.

За попередніми даними, водій машини ЗРК прямував у складі військової колони, однак у якийсь момент не впорався з керуванням, з'їхав із мосту та потрапив під поїзд.

Внаслідок інциденту загинули троє російських окупантів, ще двоє зазнали поранень. Щодо поїзда, то він зійшов з рейок і пошкодив залізничне полотно. Що із самим ЗРК – поки не повідомляється.

До слова, "ополченка" з так званої "ДНР" Наталія "Вовчиця" закликала президента Росії Володимира Путіна розпочати на Донбасі жіночу мобілізацію.

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Дата публікації
Перегляди
3504
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