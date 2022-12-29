Варшава відмовляється від новорічних святкувань на знак солідарності з Україною

Влада закликала жителів Варшави не використовувати петарди та феєрверки у новорічну ніч, щоб не нагадувати біженцям з України про війну

Влада Варшави прийняла рішення не проводити цього року новорічні святкування з огляду на те, що наразі продовжується російська агресія проти України.

Про це повідомила речниця мерії Варшави Моніка Беут, повідомляє Tvn24.pl.

Вона зазначила, що зараз в Україні продовжується кривава війна, через яку щоденно гинуть люди. "Тому зараз не той клімат, який надихав би організовувати такі особливі, радісні події”, - зазначила Беут.

Також вона заявила, що місту обмежили видатки через енергетичну кризу, особливо це стосується розважальних заходів.

Крім того, Беут закликала жителів Варшави не використовувати петарди та феєрверки у новорічну ніч, оскільки це може викликати у українців, які проживають у місті, асоціації зі страшною війною.

Таку ініціативу підтримала і Рада столиці Польщі, яка також закликала містян обійтись цьогоріч без піротехнічних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польщі святковий стіл до Нового 2023 року обійдеться українським громадянам, які тимчасово змушені проживати у сусідній країні через агресію РФ, у 2 422 гривні, в Україні вартість застілля сягне - 2 476 грн.

Крім того, ми раніше інформували, що українських біженців у Польщі стало менше. Улітку громадян України, які через повномасштабну війну були змушені покинути свої домівки, було у Польщі 1,4 мільйона, зараз - 950 тисяч.

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