"Варто чекати на хороші новини": Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

Партизани на Луганщині регулярно допомагають ЗСУ з вибором ворожих цілей.

Погода в Луганській області сприяє темпам наступу українських військових на Сватівському та Кремінському напрямках.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай і зазначив, що варто чекати на хороші новини.

"Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозволять розвинути успіх ЗСУ", - зазначив він.

Крім того, Гайдай розповів про ситуацію на Бахмутському напрямі. За його словами, в районі Білогорівки росіяни застосовують артилерію, авіацію та намагаються прорвати оборону ЗСУ.

"Там тисячі зеків, "вагнерівців", новомобілізованих. Тобто там зараз дійсно пекло", - наголосив івн.

Він також додав, що партизани на Луганщині регулярно підказують, куди цілити українську артилерію.

Ситуація на Луганщині

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що звільнити Луганську область швидко командування ЗСУ намірів не має, оскільки на цьому напрямку окупанти давно укріпилися за рахунок бойовиків так званої "ЛНР".

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також повідомив, що росіяни перекидають до Луганської області десантників із Херсонського напрямку.

Він також зазначив, що окупанти мобілізували майже всіх чоловіків у селах навколо Довжанська на Луганщині.

На півночі Луганщини окупанти облаштовують траншеї та бліндажі в очікуванні наступу ЗСУ.

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