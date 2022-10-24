"Варто хвилюватися": командувач Сухопутних військ України вважає ядерну загрозу з боку РФ реальною

Командувач Сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю є реальними і Заходу "варто хвилюватися".

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

"Це нас непокоїть і має непокоїти. Я вірю, що така загроза справді існує, і ми маємо її враховувати", – зазначив Сирський, коментуючи нещодавні погрози Путіна.

Водночас він наголосив, що Україна все одно виграє війну і навіть ядерний удар не змінить її хід.

Нагадаємо, що останніми днями російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ.

На ці заяви одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський та заявив, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю, то це лише один суб'єкт – Путін. Президент наголосив, що вже сама російська погроза ядерною зброєю – і тим більше проти України, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, – це підстава для санкцій і для ще більшого посилення підтримки нашої держави.

Водночас керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов запевнив, що наразі загрози ядерного удару з боку РФ немає.

"Це теж така поширена лякалка. Пам'ятаєте, десь три тижні тому люди навіть дати називали, коли це буде? Відповім: не буде. Це перше. Друге: можуть вони це зробити чи не можуть? В теорії – можуть. Чи зроблять вони це зараз? Зараз точно не зроблять. Чи зроблять, коли зовсім буде у них катастрофа? Це питання відкрите, на нього ніхто ні в Росії, ні у нас, ні будь-де у світі не має відповіді", - заявив він.

Відповідаючи на запитання про реальність ядерної загрози Україні, головний розвідник відповів: "Вона реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю. Але загроза така сама, як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того. Вона однакова".

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