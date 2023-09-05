"Варто стулити пельку": Кулеба жорстко відповів "диванним" експертам, які критикують наступ ЗСУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що нібито "повільний контрнаступ" українських військових критикують лише так звані "диванні" експерти та ЗМІ, а не міністри країн-партнерів України.

Про це Кулеба сказав в ефірі національного телемарафону.

"Коли ми говоримо з моїми колегами, міністрами, які отримують офіційну інформацію від своїх військових, своєї розвідки, глибинну і комплексну інформацію, то ні в кого немає претензій щодо поступу українського контрнаступу. Ніхто не запитує: "А чого так повільно?". Навпаки всі сфокусовані на тому, "а що ще ми можемо зробити, чим допомогти"… Натомість коли зазираєш в інформаційний простір, то у всіх тільки одне запитання: "А чому все так повільно?", - зазначив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Стуліть пельку!" Кулеба ЖОРСТКО відповів коментаторам!"

Дмитро Кулеба вчергове порадив критикам українського наступу варто "стулити пельку".

"Коли якась людина сидить на дивані чи в теплій студії, дозволяє собі критикувати швидкість українського наступу, вона критикує конкретного солдата, який був у бою, який жертвував собою, втратив своїх побратимів, просунувся по мінному полю на кілометр, виграв бій сам на сам з росіянином в окопі. Він відкриває телефон, а йому там розказують: "Ви якось повільно все робите, давайте швидше". Ми знаємо, який подвиг щодня роблять наші солдати. Вони заслуговують на повагу. І міністри це розуміють, і вони подібні дурниці не кажуть. А журналісти, коментатори і диванні експерти розказують, як повільно йде наступ", - резюмував міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Кулеба анонсував переговори Зеленського та Ердогана за результатами бесіди з Путіним.

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