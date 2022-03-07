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"Варвари ХХІ століття": армія РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 будинків

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"Варвари ХХІ століття": армія РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 будинків

Фото: twitter.com/Podolyak_M

Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів.

Російські війська знищили або пошкодили більше 200 шкіл, 1,5 тисячі житлових будинків, понад 30 лікарень та залишили без світла, води й тепла 900 населених пунктів.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян», - зазначив він.

Раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що російські війська станом на вечір 6 березня знищили або пошкодили 211 шкіл в Україні.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / © ТСН.ua
Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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