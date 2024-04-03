"Варвари, живіть у своїй країні": жителька Селидового звернулася до окупантів після ракетного обстрілу

Жителька Селидового на Донеччині звернулася до окупантів після того, як армія РФ завдала удару п'ятьма ракетами по місту в ніч проти 3 квітня 2024 року.

Національна поліція України опублікувала фото і відео наслідків російської атаки по містах Селидове та Миколаївка.

"Варвари, живіть у своїй країні", - каже жителька Селидового.

Тим часом поліцейські документують наслідки нічних ударів по населених пунктах.

Обстріл Селідового Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, російські війська завдали ракетних ударів по Селидовому Донецької області. Окупанти випустили по місту п'ять ракет С-300.

Обстріл Селідового Фото: Національна поліція України

Внаслідок обстрілу пошкоджено сім адмінбудівель, 12 багатоповерхових та вісім приватних житлових будинків. Зазначається, що наразі інформації про постраждалих не надходило.

Обстріл Селідового Фото: Національна поліція України

ТСН.ua вже повідомляв про цей ракетний обстріл і наслідки "прильотів" у Селидовому.

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