Варварська атака Харкова окупантами: під завалами знайшли тіла ще 7 людей, загалом знищено 600 будинків (фото)

Варварська атака Харкова окупантами: під завалами знайшли тіла ще 7 людей, загалом знищено 600 будинків (фото)

Варварська атака Харкова окупантами: під завалами знайшли тіла ще 7 людей, загалом знищено 600 будинків

У Харкові за добу, 14 березня, з-під завалів будівель, зруйнованих обстрілами російських окупантів, рятувальники дістали тіла сімох загиблих, врятували - трьох. Загалом від початку нападу РФ на Україну у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.

Про це повідомляють ДСНС і поліція.

За даними ДСНС, за добу рятувальники здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Так, 14 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області. Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих.

Вночі, близько 23:30 ворожі снаряди завдали шкоди торговельним майданчикам та житловим будинкам в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа, що швидко розповсюдилась на значну площу. Вогонь гасили біля 20 відділеннь пожежно-рятувальної служби ДСНС.

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Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.

Як додали у пресслужбі Національної поліції, окупантами вже знищено щонайменше 600 будинків.

"Обстріли мирного міста та приміської території не припиняються ні вдень, ні вночі. Харківщина кожного дня здригається від потужних вибухів, житловий фонд зазнає тотальних руйнувань. На сьогодні у місті повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей. Мешканці Слобожанщини мужньо переносять тяготи війни", – йдеться в повідомленні.

У поліції запевняють, що порядок на вулицях Харкова підтримують патрульні наряди, поліція оперативно реагує на повідомлення про факти мародерства, інші злочини та правопорушення.

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