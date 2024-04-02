"Варварські бомбардування Харкова у стилі Алеппо 2015 року": експерт пояснив, чого прагне Росія

Сергій Грабський відкинув припущення про те, що регулярні повітряні атаки Харкова можуть передувати наземній операції для його захоплення.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті з населенням 1,3 млн осіб внаслідок російських атак знищено майже всю критичну інфраструктуру.

Противник діє обдумано та цинічно, намагаючись, серед іншого, спровокувати масову хвилю біженців із міста. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий експерт Сергій Грабський.

"Ми бачимо, що противник робить із Харковом сьогодні – веде просто варварські бомбардування у стилі Алеппо 2015 року (місто на північному заході Сирії, зруйноване масованим бомбардуванням російської авіації – ред.), намагаючись змусити мешканців залишити місто. Не забуваймо, у Харкові перебуває, знову ж таки, за словами мера, 1,3 млн населення. І тому завдання противника – і спровокувати нову хвилю біженців. Навіть якщо половина населення залишить місто, це приблизно пів мільйона людей. Самі розумієте, наскільки це буде складно для України сьогодні. Тому противник веде абсолютно продумано, я б сказав, цинічну роботу зі спроб завдати шкоди Україні", – зазначив експерт.

За словами Грабського, Україна через брак постачання об’єктивно зменшила кількість ракет для протиповітряної оборони. Попри це, відсоток збивання засобів повітряного нападу росіян залишається більш-менш стабільним.

"По дронах – 70%, навіть більше. А щодо ракет – деякі ракети перехопити не можемо, тому загальне відсоткове співвідношення збитих ракет зменшується, що змушує противника ще інтенсивніше діяти на наших об’єктах", – зазначив він.

Повертаючись до ситуації у Харкові, Грабський відкинув припущення про те, що регулярні повітряні атаки міста можуть передувати наземній операції для його захоплення. Він вважає подібні заяви "явною інформаційно-психологічною атакою".

"Росія проводить операцію з "алеппізації" Харкова, я про це говорив неодноразово, і загалом зрозуміло, для чого. Тому що Харків є дуже важливим форпостом української військової промисловості та форпостом України загалом", – каже військовий експерт.

Сергій Грабський упевнений: зібрати угруповання для нового наступу на Україну Росія в найближчому майбутньому не зможе, тому "противник і створює таку димову завісу, намагаючись розосередити нашу увагу".

Російські удари по Чернігівській, Сумській та Харківській областях експерт називає "нервовою реакцією" Росії на дії, зокрема, російських добровольців на її території. Очевидний план РФ, за його словами, – наступ на Донбасі, решта – маскування намірів.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович каже, що наразі підготовки до масштабного наступу окупантів на Харків не спостерігається. Армії РФ необхідні великі резерви в живій силі, аби знову йти на місто. А для цього потрібно проводити додаткову мобілізацію.

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