"Вас дурять, відмовляйтесь": дружина окупанта скаржиться, що мобілізованих використовують як гарматне м’ясо

Частина особового складу армії РФ, яка перебуває в України, за документами числиться в пунктах відбору чи на полігонах.

Дружина російського окупанта розповіла, як командування російських окупаційних військ формує штурмові групи з мобілізованих, водночас під час відбору особового складу, мету формування підрозділу озвучує зовсім іншу – не пов’язану з виконанням завдань з ризиком для життя. І таким чином мобілізовані використовуються як гарматне м’ясо.

Телефонну розмову росіянки з чоловіком - військовим РФ - перехопило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відповідний аудіозапис.

"У вас, якщо скажуть, набираємо там 10-20 чоловік, вас обманюють, у жодному разі (не погоджуйтесь - ред), відмовляйтеся", - каже жінка.

Крім того, частина мобілізованого особового складу, яка перебуває на території України, за документами числиться в пунктах відбору чи на полігонах де проходили підготовку. Через ці обставини мобілізований особовий склад (іноді цілі підрозділи) все частіше відмовляється від виконання завдань на лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, як полонений російський окупант просить не відправляти його додому до РФ. Загарбник готовий відсидіти в українській в'язниці, і запевняє, що навіть якщо його обміняють, він усе одно втече і повернеться до України.

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