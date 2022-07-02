"Вас нікого, як Януковича, забирати не буде": партизани попереджають колаборантів і просять підтримки для цивільних

Рух опору на тимчасово окупованих територіях зараз на слуху у всіх: протягом тижня були вибух в окупованому Бердянському порту, замах на колаборанта Ковальова.

Є припущення, що дія рук партизанів, але ж вони, як завжди, не зізнаються. Та про деякі їх акції на окупованих територіях вдалося розпитати ТСН у речника центру національного спротиву, як завжди на умовах анонімності.

Протягом тривалого періоду часу на мапі бойових дій від американського Інституту вивчення війни Мелітополь і територія навколо нього позначалася, як зона великої партизанської активності. Чи зберігається там ця активність?

Щодо наших партизан і спротиву в Мелітополі, то він надалі потужний. Він надалі на колаборантів дійсно чинить великий тиск. Якщо ми пам’ятаємо ті всі випадки з гауляйтерами їхніми, то колаборанти після кількох активних подій в місті захотіли скласти повноваження, покинути місто і сказати: «Все, ми тут ні до чого і не хочемо бути колаборантами і тут працювати». Натомість росіяни сказали: «Рєбята, так не виходить. Ви вже тут. Якщо ні, то ми вас здаємо українським спецслужбам». Ми навіть бачимо, що в Мелітополі настільки ситуація нестабільна, що навіть колаборанти не хочуть і вони піддаються шантажу. Мелітополь це чисто підходи терористів, вони шантажують людей. Колаборанти, навіть їх шантажують, щоб втримати. Так само цивільних. Сьогодні людей змушують брати російський паспорт під загрозою невиплати соціальних коштів, пенсій. Їхні банд формування, які назвалися «даішниками» їздять тероризують людей на українських номерах. І кажуть: «От вам штраф. Або ліпіть наліпку ТВР – таврійський регіон». Там спротив, вони намагаються дотиснути терористичними, жорсткими заходами, бо інакше у них не виходить.

Повертаючись до теми гауляйтерів і колаборантів. Тобто, якщо ти йдеш на співпрацю з окупантами, то це в будь-якому разі може погано закінчитися?

Хочеться звернутися до гауляйтерів і колаборантів. Вам сьогодні краще здатися українським спецслужбам і потрапити під справедливий суд український. Ви там нікому не потрібні. Мелітопольський кейс - це приклад і доказ, що сьогодні шантажем змушують гауляйтерів залишатися і працювати на окупантів. Коли прийде час «х» вас нікого, як Януковича, забирати не буде. Ви там нікому не потрібні і вас просто ліквідують російські спецслужби, або просто розстріляють на місці російські військові. Ви для них баласт і зможете багато розповісти про них. Тому краще зараз ухвалити це рішення. Мені здається приклад Медведчука - це яскравий показник того, як росіяни ставляться до своїх агентів. Він не потрібен Кремлю, а чи будете потрібні ви? Просто це питання задайте. Я сподіваюсь воно дійде до них.

Яка ситуація в інших містах на тимчасово окупованих територіях?

В Херсоні, на Херсонщині не можуть знайти медиків, з якими росіяни можуть співпрацювати. Люди відмовляються підписувати контракти і працювати по так званій «рускій» моделі, яка з липня місяця має зафункціонувати. Більше того, люди організували приватну практику. Лікарі наші, українці, вони дійсно працюють відповідально, вони слідують клятві Гіпократа. Вони не лишили громади без допомоги, без лікування, але вони це обслуговують за українськими законами, правилами. Просто роблять це не через колаборантів, а роблять це приватною практикою. Дуже потужний кейс і прояв громадянської свідомості.

Знаєте, таких проявів, їх багато. Вони дрібні, вони набувають такого тотального характеру. Це потужно і люди дійсно намагаються тиснути на росіян усіма доступними для них методами.

Знову Мелітополь. Там окупанти вирішили об’єднати два виші: педагогічний і техніко-аграрний і створили псевдо новий університет. Але студенти максимально саботують, не приходять на навчання. Відмовляються витися і працювати з колаборантами і російськими освітянами, яких переводять через брак педагогічного складу і відповідно таким чином окупантам немає як картинку зробити. Їх пропагандистські ролики базуються на інтерв’ю одного викладача. Окупанти навіть не мають навіть картинку зробити. У них там один викладача дає інтерв’ю. Ви, як журналіст, знаєте, що хорошу картинку гріх не показати. Цих аудиторій там просто немає, студенти просто не приходять. Таким чином теж саботують діяльність окупантів на місцях.

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Розкажіть про ваш новий проект «Підтримай людей в окупації». Що ви закликаєте робити, як можна підтримати людей в окупації?

Ця акція не потребує зусиль. Вона потребує раз в день чи раз в тиждень поширит новину про спротив на окупованих територіях. Вона потребує залити сторіс з геолокацією з міста, яке сьогодні під окупацією. Можливо просто вони поставлять тег цього міста і напишуть, що це місто-герой.

Все, що потребує ця акція одягнути жовту стрічку, закинути фото в Інтернет. Сказати, що я підтримую міста-герої. Пишіть про окупацію, пишіть про людей в окупації. Ними потрібно пишатись. І сьогодні ми закликаємо всіх максимально долучатися до цієї акції.

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