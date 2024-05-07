"Вас викликають до Пісків": семеро солдатів армії РФ відмовилися від бойового завдання (перехоплення ГУР)

ГУР перехопив розмову з Новоборового на Луганщині щодо ситуації з відмовою солдатів РФ від виконання бойового завдання.

Семеро російських солдатів, які нині перебувають у селі Новоборове на Луганщині, відмовилися від виконання бойового завдання.

Про це стало відомо з перехопленої розмови, аудіозапис якої опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

"Вас, сімох людей, викликають до Пісків, ви відмовилися від бойового завдання", – йдеться у перехопленні.

Раніше ГУР перехопив розмову цивільної з Новоборового щодо великих втрат і зниклих безвісти російських солдатів.

Нагадаємо, станом на ранок, 7 травня 2024 року, ЗСУ знищили 476460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.

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