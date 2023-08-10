“Вас всіх треба зґвалтувати”: полонянка тюрми в Оленівці розповіла про російські допити

Бійчиня “Азову” Світлана Ворова, яка потрапила в російський полон у Маріуполі, розповіла про допити, які влаштовували бранцям російські окупанти та їхні поплічники в Оленівській колонії, де їх утримували.

В інтерв’ю “УП” вона відзначила, що особливою жорстокістю відзначалися бойовики із так званої “ДНР”.

Світлану та інших жінок тюремники утримували в дисциплінарному ізоляторі (ДІЗО), а полонені бійці “Азову” були в бараках.

Знущання та тортури

“Тих, до кого у росіян були якісь підозри, що, може, хтось із них снайпер, або тату не сподобалось – у декого були націоналістичні тату, герби, портрети Бандери, – їх відправляли в ДІЗО до нас. І в нас була зміна "денеерівців", дуже жорстоких, які сильно знущалися з хлопців. Дуже сильно. Били, скотчем змотували руки, ноги і продовжували знущатися. Шокерами били. Ми тільки чули, як вони кричали, стогнали. Все чули, вдень і вночі”, - розповіла вона.

За її словами, після таких “допитів” одного хлопця винесли на ношах мертвим, сказавши, що він нібито покінчив з життям. “Але ми чули, як "денеерівці" заходили до нього в камеру серед ночі неодноразово, били його, кидали і знущались, як могли”, - зауважила Світлана.

Щодо жінок грубої сили окупанти майже не застосовували, але ламали психологічно.

“Крім того, що нас ображали, штовхали, нас не били так... Хіба що по гомілках могли стукнути, по спині. Домагань, наскільки я знаю, теж не було. Лише на словах – казали: "От вас всіх треба зґвалтувати, щоб ви понароджували нам росіян", - розповіла колишня полонянка.

Що цікавило окупантів

Під час допитів окупанти намагалися дізнатися, хто саме з бійців “Азову” був снайпером, але також задавали загальні питання.

“Особисто їм цікаво було, які наші думки, про що ми думаємо, як ми розмірковуємо. І що нас спонукає до нашої боротьби. Мене питали, як я ставлюся до росіян. Кажу, ну, нормально ставлюсь. До адекватних росіян – нормально. А якщо людина нормальна, то неважливо, якої вона національності, де живе. Але вони не хочуть ніяк зрозуміти, що прийшли в іншу країну”, - наголосила Світлана.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року в одному з бараків колонії в Оленівці, де утримували полонених "азовців", пролунав вибух, внаслідок якого загинули 53 бранці, понад 100 було поранено. згодом було встановлено, що росіяни для цього теракту застосували термобаричні реактивні гранати "Джміль".

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