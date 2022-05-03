"Ваш голос зможе прозвучати на нашу підтримку": Зеленський звернувся до парламенту Албанії (відео)

Президент Волододимир Зеленський 3 квітня по відеозв'язку звернувся до народу та парламенту Албаніїї. Він подякував за сердечність та закликав підтримати Україну, коли настане час ухвалювати рішення про вступ до Європейського Союзу.

Зеленський нагадав, що десятиліття тому Україна й Албанія обрали шлях демократії та європейської інтеграції і не зійшли з цього шляху.

"Ми разом вкладаємось у розвиток свободи та об'єднаної Європи. І я вірю, що коли настане час ухвалювати рішення про вступ України до Європейського Союзу, ваш голос вже зможе прозвучати на нашу підтримку. Впевнений, саме зараз всі у світі проявляють свій справжній характер. Хтось – великий за розмірами, але дуже маленький, коли треба бути сміливим. А хтось – невеликий на мапі, але сердечність має одну з найбільших", - сказав президент.

Нагадаємо,3 травня перед українським парламентом по відеозв’язку виступив британський прем'єр Борис Джонсон, після нього вже з трибуни до народних депутатів звернувся президент Володимир Зеленський.

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