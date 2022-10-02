"Ваш син - вбивця" - "Я підтримую спецоперацію": істерика "ватних" матері і сестри окупанта (відео)

Мати окупанта емоційно відреагувала на слова журналіста, що її син вбивця, і запевнила, що підтримує так звану "спецоперацію".

Українські журналісти і блогери Володимир Золкін та Дмитро Карпенко, які беруть інтерв'ю в полонених окупантів, поговорив з черговим загарбником.

Окупант Дмитро Рябцев з Кисловодська розповів, що вже воював на стороні окупантів 2015 року у складу НЗФ "Призрак". Зокрема, він підтвердив, що російська армія і особливо "мобілізовані" з ОРДЛО – збіговисько мародерів, які грабували майно цивільних.

Але увагу глядачів привернув той факт, що мати окупанта емоційно відреагувала на слова журналіста, що її син вбивця і запевнила, що підтримує так звану "спецоперацію".

Журналіст: "Ви підтримуєте "спецоперацію".

Мати окупанта: "Так".

Журналіст: "Чому вам подобається, як помирають люди? 53 тисячі таких вбивць, як ваш син, уже закопані у нас. У нас своєю чергою, тисячі загиблих мирних жителів, які вбили такі, як ваш син".

Мати окупанта: "Я ніколи не думала, що ми будемо воювати з Україною. Але я не можу сказати, що не підтримую. Може тому, що у вас там багато всяких "америк" і "англій". Там стояли війська Заходу".

Журналіст: "Навіщо ви прийшли вбивати нас?"

Мати окупанта: "Я не прийшла".

Журналіст: "Ваш син прийшов".

Мати окупанта: "Так. Мені телефонували знайомі з Донбасу і розповідали, як їм важко було ці вісім років. Ми з Чечнею теж воювали, але чомусь всі помирилися. Чому ви не помирилися з Донбасом?".

До розмови приєдналася сестра окупанта, яка звинуватила ЗСУ, що вони нібито бомблять школи і дитячі садочки. На обґрунтовані аргументи, що це саме Росія нищить цивільну інфраструктуру, вона заявила, що "вони говорять різними мовами".

Нагадаємо, що звільнені з полону російські окупанти, які в інтерв'ю українським цивільним журналістам розповідали про те, що здивовані хорошим ставленням з української сторони і відсутністю "нацизму", після повернення до РФ одразу "перевзулися" і заговорили про знущання "укрів".

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