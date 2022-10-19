"Ваша фашистська країна": мати окупанта "послала" українського журналіста, який хотів дати їй поговорити з сином

Мати окупанта не повірила, що її син перебуває у полоні.

Український журналіст і блогер Володимир Золкін, який бере інтерв'ю в полонених окупантів, поговорив з черговим загарбником.

Окупант Денис Колесов з Липецької області, 1990 року народження, розповів, що його забрали до армії на другий день після оголошення мобілізації.

Увагу глядачів привернув той факт, що мати росіянина, до якої додзвонився журналіст і хотів дати поговорити з сином, нагрубіянила Золкіну, пославши його "в ж**у".

Мати окупанта не повірила, що її син перебуває у полоні і заявила, що "вчора з ним розмовляла". Сам загарбник відповів, що такого не було.

"Тому що ви з України всіх "розводите", це нам давно відомо. Ваша фашистська країна. Ви з нахабною мордою. Зараз поїду у військомат і все дізнаюся. Пішли ви у ж**у", – сказала росіянка і кинула трубку.

Після цього журналіст відправив їй відеоповідомлення з полоненим, який підтвердив, що перебуває у полоні. Мати відео передивилася, але не відповіла.

Раніше Володимир Золкін показав матір окупанта, яка не зрозуміла, що її син у полоні, і емоційно відреагувала на цю інформацію.

Нагадаємо, що звільнені з полону російські окупанти, які в інтерв'ю українським цивільним журналістам розповідали про те, що здивовані хорошим ставленням з української сторони і відсутністю "нацизму", після повернення до РФ одразу "перевзулися" і заговорили про знущання "укрів".

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