"Ваша перемога є нашою перемогою": Україна створила неформальну коаліцію з сусідніми державами

Ще один формат міжнародної підтримки України у війні з Росією. "Київська ініціатива" - так називається неформальна коаліція, яку створили Україна та її країни-сусіди.

Радники глав держав та урядів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у Києві зустрілися з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 22 серпня.

Усі радники висловили рішучу підтримку нашій країні у протидії російській агресії. Учасники конференції домовилися зустрічатися онлайн принаймні раз на місяць, щоб наші географічно найближчі країни-партнери були максимально поінформовані про ситуацію на полі бою.

Представники іноземних держав висловили готовність допомагати Україні як на військовому, так і на гуманітарному фронті і вголос заявили: вони не сумніваються у перемозі України.

"Ми проінформували наших колег про ситуацію на фронті, про потреби, які нам необхідні, щоб наших успіхів було ще більше. Ми говорили про продовження санкційного тиску, про майбутні гарантії безпеки. Ваша перемога є нашою перемогою", - зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, президент Зеленський офіційно створив делегацію для перемовин з РФ щодо гарантій безпеки України. Українська делегація буде займатися підготовкою та узгодженням проєкту договору про гарантії безпеки України.

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