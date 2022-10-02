"Ваша "військова операція" затяглась" - українські прикордонники звернулись до мобілізованих росіян (відео)

Прикордонники нагадали, що втрати російської армії на війні лише зростають, а мобілізовані росіяни все ще можуть уникнути смерті на війні.

Прикордонники України записали відеозвернення до російських чоловіків, які вже мобілізовані, або підлягають мобілізації, з порадою зробити все, аби не потрапити на війну проти України.

Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба.

Так, громадян РФ закликають уникати мобілізації, або здаватися в полон.

"Громадяни Росії, ваша "спеціальна військова операція" на три дні затягнулася. І ваш бункерний лідер оголосив утилізацію, вибачте, мобілізацію. Але за сім місяців війни ви мали зрозуміти, що ми не віддамо вам ні метра нашої землі. 60 тисяч ваших співвітчизників успішно удобрюють український чорнозем і скільки б м'яса ще не прийшло до України, це вже нічого не змінить. Пам'ятаєте, як у день перемоги ви виходили з гаслом "Можемо повторити". Що ж, тепер у вас є така можливість, але у нас для вас погана новина – з великою ймовірністю ви повернетеся додому в чорному пакеті, але є і хороша – ваша дружина, мати чи батько отримають білу "Ладу". Є й інший варіант – уникайте мобілізації, чи здавайтеся в полон, вибір за вами", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки біля Біля Бахмута і Первомайського, авація уразила опорний пункт ворога.

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