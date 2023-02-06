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"Ви взяли гору": Пригожин, який хоче відступити від Бахмута, викликав Зеленського на "дуель в небі"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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"Ви взяли гору": Пригожин, який хоче відступити від Бахмута, викликав Зеленського на "дуель в небі"

Фото: Getty Images

Російський терорист розмріявся про дуель на літаках.

Ватажок терористичної ПВК "Вагнер" Пригожин каже, що готовий відступити від Бахмута, якщо президент України Володимир Зеленський погодиться на "дуель в небі". 

Відео російський терорист опублікував у Мережі. 

На постановочних кадрах Пригожин хвалиться терористичним обстрілом міста Бахмут Донецької області та визнає, що готовий "здати" цей населений пункт. Проте є умова - терорист хоче "повітряного бою" на літаку МіГ-29. 

"Завтра сідаю на Міг-29. Якщо ваша візьме гору, забирайте Артемівськ (Бахмут - ред.), якщо ні - йдемо до Дніпра", - заявив Пригожин. 

Зазначимо, що 6 лютого Верховна Рада України визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. 

Крім того США визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Мінфін Сполучених Штатів заморозив усі активи угруповання.

Також Міністерство внутрішніх справ Великої Британії готує рішення про ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Наразі обговорення перебувають на ранній стадії. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4962
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