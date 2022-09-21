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"Ваше керівництво веде країну до прірви": в Росії відома пропагандистка відмовилася від нагород, вручених Путіним

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"Ваше керівництво веде країну до прірви": в Росії відома пропагандистка відмовилася від нагород, вручених Путіним

Фото: соцмережі

В Росії колишня пропагандистка та журналістка “Першого каналу” Жанна Агалакова відмовилася від своїх нагород, які їй вручив фюрер Путін. 

Російська журналістка “Першого каналу” Жанна Агалакова відмовилася від своїй нагород, отриманих від Путіна.

Про це пише російське видання “Медуза”.

Як зазначається, Агалакова відмовилася від ордену “За заслуги перед Вітчизною” II ступеня - її вона отримала в 2006 році. А також від ордена “Дружбы”, яким її нагородили в 2018 році.

Нагороди вона поштою відправила до Кремля. Разом з ними поклала листівку: 

“Пане президенте, ваше керівництво веде країну до прірви. Ваші нагороди вважаю неприйнятними”, - написала Агалакова в соцмережах.

Зазначимо, що з “Першого каналу” вона звільнилася на початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Дніпропетровщині.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4574
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