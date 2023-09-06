"Ваші душі за наші кривди": як бійці ЗСУ тримають одну з найважчих ділянок фронту поблизу Куп’янська

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади тримають одну з найважчих ділянок фронту поблизу Куп’янська. Росіяни зосередили тут армаду зі ста тисяч людей і сотень одиниць бронетехніки. Та попри це, наші захисники стійко витримують ворожі атаки і навіть умудряються помалу відтискати недруга.

Про це розповів кореспондент ТСН Антон Коцуконь.

"На Куп’янському напрямку одразу відчувається, що нині це одна з найгарячіших точок фронту, що наша, що ворожа арта не змовкають ні на хвилину", - розповідає кореспондент.

Бійці ЗСУ тримають одну з найважчих ділянок фронту / Фото: ТСН

Шурхіт, свист, гудіння, будь-який інших різкий звук поряд несуть смертельну небезпеку.

"Якщо летить у твій район, то все страшно, і з вертушок страшно теж", - розповідає боєць 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

А в цей район летить регулярно. Росіяни зляться за те, що наші напередодні посунули їх на 2 кілометри.

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади тримають одну з найважчих ділянок фронту / Фото: ТСН

Днями окупанти намагалися ходити у відчайдушні атаки. Наші бійці відбили штурми і спалили п’ять танків.

На наші "прильоти" окупанти останнім часом дають доволі дивну асиметричну відповідь авіаційними бомбами.

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади тримають одну з найважчих ділянок фронту поблизу Куп’янська / Фото: ТСН

Під тією цілодобовою зливою заліза воїни, зціпивши зуби, попри шалену втому, стійко тримають рубежі.

Вони стоять тут задля перемоги, яку щодня кують своєю важкою, небезпечною працею.

Нагадаємо, на війні загинув Герой України, сержант 131-го окремого розвідувального батальйону Андрій Орлов.

Ведучі телепроєктів, в яких брав участь Андрій, згадують його як людину з шаленим драйвом та енергією.

У також ЗСУ попереджають про загрозу ракетного удару для двох областей.

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