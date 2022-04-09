"Ваших там багато вбили": у Росії матері окупантів штурмують військкомати і просять повернути їхніх дітей додому

Виводити російську армію з України начебто поки що не збираються.
Матері військовослужбовців РФ, яких відправили воювати в Україну, штурмують російські військкомати та просять повернути їхніх дітей. Відповідну розмову перехопили українські спецслужби.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
"Ти можеш підійти до головнокомандувача і сказати, що ти більше не будеш туди заходити і приїдеш додому, звільнишся, тобі нічого за це не буде. Ваших там багато вбили", - говорила мати одного із військовослужбовців РФ.
Жінка також зазначила, що виводити російську армію з України поки що не збираються. Нібито планується наступ "на Київ через Ростов".
“Це ще не припиниться. Везуть техніку, народ, який залишився”, - додає мати окупанта, наголошуючи, що серед її знайомих вже кілька людей загинули на війні в Україні.
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