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Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей", однак у Пентагоні нагадали про головну умову для вступу до НАТО

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Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей", однак у Пентагоні нагадали про головну умову для вступу до НАТО

Фото: Офіс президента України

У Пентагоні озвучили умову вступу України в НАТО.

У Пентагоні наголосили, що рішення про можливий вступ України до НАТО мають ухвалити всі країни-учасниці блоку.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.  

"Ми прагнемо підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення про розширення Альянсу повинні приймати всі країни блоку", - зазначив він.

Лойд також наголосив, що наразі США зосереджені на допомозі Україні у боротьбі проти російської агресії.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно для успіху. І ми бачимо дійсно хороші результати, досягнуті українськими силами", - підсумував очільник Пентагону.

Вже дев'ять держав НАТО підтримали членство України в Альянсі. 

Президенти Чехії, Естонії, Румунії, Словаччини, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії та Польщі опублікували спільну заяву, в якій твердо підтримують майбутнє членство України в Північноатлантичному Альянсі.

Нагадаємо, Олексій Резніков повідомив, що українська армія за останні вісім років опанувала понад 300 стандартів НАТО.

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