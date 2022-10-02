Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей", однак у Пентагоні нагадали про головну умову для вступу до НАТО

У Пентагоні озвучили умову вступу України в НАТО.
У Пентагоні наголосили, що рішення про можливий вступ України до НАТО мають ухвалити всі країни-учасниці блоку.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
"Ми прагнемо підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення про розширення Альянсу повинні приймати всі країни блоку", - зазначив він.
Лойд також наголосив, що наразі США зосереджені на допомозі Україні у боротьбі проти російської агресії.
"Ми робимо все можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно для успіху. І ми бачимо дійсно хороші результати, досягнуті українськими силами", - підсумував очільник Пентагону.
Вже дев'ять держав НАТО підтримали членство України в Альянсі.
Президенти Чехії, Естонії, Румунії, Словаччини, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії та Польщі опублікували спільну заяву, в якій твердо підтримують майбутнє членство України в Північноатлантичному Альянсі.
Нагадаємо, Олексій Резніков повідомив, що українська армія за останні вісім років опанувала понад 300 стандартів НАТО.
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