Вашингтонці перед посольством Росії розвішують українські прапори, а тепер засіяли територію соняхами

Американці об'єдналися проти російських дипломатів і постійно виказують підтримку Україні.

Мешканці американської столиці виступили проти російського посольства. Вашингтонці висловили свій протест проти агресивної війни Кремля. Зібралися на толоку, щоб невдовзі росіяни зі своїх вікон бачили символи України - соняхи. І це - вже не перша їхня спроба донести власну позицію до росіян

Про це йдеться в ТСН.

Любов мешканців американської столиці до «гнізда» російської дипломатії триває не перший рік. Після вбивства путінським режимом російського опозиціонера Бориса Немцова площу, на якій розташоване посольство, перейменували на його честь. А тепер сюди регулярно додають українського колориту.

Бенджамін Віттес - старший науковий співробітник Інституту Брукінгса, нещодавно із друзями влаштував для російських дипломатів світлове шоу - проєкцію українського прапору вночі вивели на будівлю ворожої амбасади. Росіяни з-за свого паркану пів ночі безуспішно намагалися засліпити жовто-синій прапор прожектором. Втім ідея настільки сподобалася сусідам, що породила нову форму антирсійського протесту. «Коли я це організовував, до мене підійшли люди, які живуть по сусідству, і кажуть - а чи не чудово було би засадити усі ці зелені галявини довкола російського посольства соняхами, щоб кожного дня з вікон росіяни бачили символи української національної ідентичності», - каже Бенджамін.

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Бенджамін у "Твіттері" закликав містян приходити до посольства із власним садовим інструментом і насінням. У призначений час люду зібралося стільки, що садівники-аматори розтяглися далеко за межі посольства агресора, і навіть захопили інший бік вулиці. Сара одна із тих, хто віддала свій газон під громадський квітник, і організувала полив. Сусіди, каже, всі одностайно вивісили українські прапори ще у перші дні війни. Район у них престижний, люди хороші. Майже всі.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор підвіз кілька мішків ґрунту і насіння. Його українська колега Оксана Маркарова допомагає із поливом. Каже, на російських дипломатах відповідальності за війну не менше, аніж на генералах. І вони про це мають пам‘ятати. «Давайте не забувати, що після Другої світової війни всіх нацистських дипломатів судили точно так само, як і нацистів, які вбивали спалювали в газових камерах і займались тим, чим займались. Ніхто не уникне цієї відповідальності», - зазначає пані посол.

«Ми всі були в Україні і бачили кілометри соняшникових полів. Це демонастрація нашої підтримки України. І вони мають про це знати», - каже колишній посол.

Але насправді в Україні бували не всі. От, наприклад, Ерік - ніколи. Навесні він вирощує розсаду на продаж, кілька ящиків соняхів подарував громаді. «Пішли вони на…. , як російський корабель і так далі. Молодці, українці. Тепер - це російський підводний човен», - каже чоловік.

Згідно з останнім опитуванням, понад 70% американців вважають, що їхній уряд у той чи інший спосіб має робити більше для підтримки України. Керін - одна із них, новини із України розривають її серце. «Ми не можемо знати, що уряд робить непублічно для підтримки України за допомогою розвідки, наприклад. Але так важко за усім цим спостерігати і думати, що набагато більше могло би бути зроблено. Люди дуже страждають. Набагато більше має бути зроблено», - переконана вона.

Тож кожен - робить те, що може і вміє. Хтось на політичному рівні, хтось садить квіти. А російські дипломати цього разу робили вигляд, що «іхтамнєт». За височезним парканом не було помічено ні душі.

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