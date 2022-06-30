Василіса Фролова показала, як російська ракета влучила у двір її будинку в Харкові – відео

Українська ведуча Василіса Фролова показала чергові наслідки "руского міра".

Знаменитість повідомила, що 27 червня російська ракета влучила у двір її будинку у Харкові, де вона народилася та виросла.

Фролова опублікувала відео "прильоту" на своїй сторінці в Instagram. Як повідомила зірка, дві людини в її дворі загинуло, також поранено дітей, які грали у футбол.

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"Чотири хрущовки на Нових Домах, в яких я знала майже всіх мешканців, кожен під'їзд, бо усюди були друзі і однокласники, пам'ятаю кожну яму в асфальті, бо першу власну автівку припаркувати саме в цьому дворі було дитячою мрією. Я народилась там, виросла, провела все дитинство саме на цій поляні з двома гойдалками і турніками. Саме перед моїми вікнами, саме на мою рідну поляну прилетіли довбані рашистські ракети! Я весь день й досі не можу це прийняти", – поділилася ведуча.

Василіса додала, що попри те, що окупанти знищують двори, будинки та міста, вони не в змозі знищити країну, бо їм це не по зубах: "У нас вже занадто багато важелів, ненависті, помсти і бажання перемогти!".

Нагадаємо, Тарас Тополя показав моторошні кадри зі "святкування" дня народження. Того дня загинув його побратим.

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