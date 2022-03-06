Василівка на Запоріжжі перебуває без води і газу: окупанти не дозволяють ремот

Василівка на Запоріжжі перебуває без води і газу: окупанти не дозволяють ремот

Обстрілів у місті немає.

Російські окупанти не дозволяють комунальникам провести ремонтні роботи в Василівці.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

Зазначається, що ситуація в населеному пункті напружена. Обстріли станом на 11:30 6 березня припинено. Не має води та газу.

“Окупанти не пускають комунальників на об’єкти які потребують ремонту. Тобто всіляко саботують налагодження життєдіяльності міста”, - йдеться у повідомленні.