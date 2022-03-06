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Василівка на Запоріжжі перебуває без води і газу: окупанти не дозволяють ремот

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Василівка на Запоріжжі перебуває без води і газу: окупанти не дозволяють ремот

Обстрілів у місті немає.

Російські окупанти не дозволяють комунальникам провести ремонтні роботи в Василівці.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

Зазначається, що ситуація в населеному пункті напружена. Обстріли станом на 11:30 6 березня припинено. Не має води та газу.

“Окупанти не пускають комунальників на об’єкти які потребують ремонту. Тобто всіляко саботують налагодження життєдіяльності міста”, - йдеться у повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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