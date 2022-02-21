Ватажки "ЛДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність “республік”

Ватажки "ЛДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність “республік”

У договорах про співпрацю з Росією просять передбачити можливість взаємодії в оборонній сфері.

Керівники маріонеткових проросійських адміністрацій “ДНР” та “ЛНР” на території тимчасово окупованого Донбасу Денис Пушилін та Леонід Пасічник синхронно опублікували відеозаписи із зверненнями до президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на відповідні відео в сепаратистських Telegram-каналах.

Ватажки бойовиків “ЛДНР” попросили передбачити у договорах про співпрацю між Росією та “республіками” можливість взаємодії в оборонній сфері.

Зокрема, Пасічник заявив, що визнання Росією незалежності "ЛНР" дозволить уникнути масової загибелі жителів республіки, 300 тисяч з яких, за його словами, є російськими громадянами

Нагадаємо, Держдума РФ 15 лютого 2022 року підтримала звернення до Володимира Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними. Того ж дня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповів про реакцію господаря Кремля на звернення депутатів. Зокрема, він висловив позицію, що визнання самопроголошених так званих "ЛНР" і "ДНР" "не корелюється із Мінськими угодами".

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що визнання Росією самопроголошених "республік "ЛДНР" незалежними означатиме її повну відмову від своїх зобов’язань за Мінськими угодами.

Після засідання Ради безпеки ООН щодо Мінських угод Франція, Німеччина та ще чотири європейські країни закликали Росію не визнавати самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

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