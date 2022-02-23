Ватажки терористів "ЛДНР" просят у Путіна офіційно ввести війська до ОРДЛО

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Ватажки бойовиків так званих "незалежних" "ЛНР" та "ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента країни-агресорки Володимира Путіна з проханням надати їм військову допомогу. Мовляв, "їхнім територіям" загрожує агресія з боку Києва.

Про це повідомив журналістам речник голови російської держави Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"На ім'я президента РФ Володимира Путіна надійшли листи-звернення від голови Луганської Народної Республіки Леоніда Пасічника та голови Донецької Народної республіки Дениса Пушиліна, - сказав він.

Відповідні листи-звернення активно поширюють в інфомраційному просторі російські ЗМІ. У них, зокрема, йдеться, що начебто Київ продовжує нарощувати військову присутність на лінії бойового дотику, отримуючи при цьому всебічну підтримку, зокрема військову, від США та інших західних держав. А також про те, що нібито київський режим орієнтований на силове вирішення конфлікту.