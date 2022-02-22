Ватажок бойовиків "ДНР" оголосив "призов" чоловіків від 17 до 55 років і створив "спецназ"

Пушилін, зокрема, розпорядився про нібито "добровільну мобілізацію" громадян від 55 років.
Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ", згідно з яким оголошено "призов на військову службу з мобілізації громадян віком від 17 до 26 років.
Про це повідомляється на його "офіційному сайті".
Також "у добровільному порядку" можуть "призвати" чоловіків віком від 55 років.
"Здійснити призов на військову службу з мобілізації громадян 1995–2004 років народження, які не перебувають у запасі та підлягають відповідно до "закону ДНР", - сказано в повідомленні.
Крім того, ватажок бойовиків підписав ще один "указ" про створення так званого "спецназу". "Укази" набирають чинності від сьогодні, 22 лютого.
До слова, ще 19 лютого ватажок терористичної "ДНР" оголосив загальну мобілізацію громадян.
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