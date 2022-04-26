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Ватажок бойовиків "ДНР" Пушилін розкрив плани РФ, заявивши про наступний етап війни

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Ватажок бойовиків "ДНР" Пушилін розкрив плани РФ, заявивши про наступний етап війни

Ватажок донецьких бойовиків Пушилін заявив про необхідність нового етапу "спецоперації".

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, який напередодні нападу РФ оголосив примусову мобілізацію, а 28 лютого заявив про призупинення військової мобілізації через начебто виконання її цілей, наразі розкрив плани Російської Федерації щодо війни в Україні.

Пушилін заявив, що після виходу до кордонів Донецької області потрібно розпочинати "наступний етап операції" з урахуванням того, що відбувається в Придністров'ї, та обстрілів прикордонних з Україною областей РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, 25 квітня в Тирасполі пролунали вибухи у так званого "Міністерства держбезпеки" невизнаного Придністров'я.

Українська розвідка заявила, що це провокації підготовлені ФСБ Росії. Місцева "влада" готувалася до вибуху наперед.

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