Ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" заявили про евакуацію населення до Росії

Ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" заявили про евакуацію населення до Росії

Окупанти нібито планують розпочати вивозити людей вже сьогодні.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін 18 лютого заявив про евакуацію населення до Росії.

Його відповідне відеозвернення публікують окупаційні та російські телеграм-канали та ЗМІ.

Так, за словами головного бойовика, насмперед будуть евакуювати жінок і дітей, їх розмістять у Ростовській області.

Таку ж саму заяву слідом за Пушиліним зробив і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник та закликав людей виїжджати до РФ.

Разом з тим прессекратар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, як пише пропагандистське видання ТАСС, заявив, що не має інформації про евакуацію жителів Донбасу до Ростовської області.

Водночас проросійські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти з важкої артилерії, ситуація залишається напруженою. Станом на 14 годину 18 лютого під обстріл потрапили 26 населених пунктів.

Нагадаємо, минулої доби, 17 лютого, на Донбасі російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.

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