Ватажок бойовиків ОРДО закликав Росію ввести додаткові "союзницькі сили"

Колаборанти з окупованого Донецька просять у Росії додаткові сили.

Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін закликав Росію задіяти "додаткові союзницькі сили" для оборони Донецька.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначимо, окупанти заявляли, що Донецьк піддався масованим артилерійським обстрілам і, як зазвичай, звинуватили у цьому Україну. Хоча у місцевих пабліках жителі вказують, що обстріли ведуться зі сторони самих же бойовиків і росіян.

"У зв'язку з цим (обстрілом Донецька. – Ред.) досягнуто розуміння, що будуть задіяні всі необхідні додаткові союзницькі сили, в першу чергу, Російської Федерації", – зазначив колаборант.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку біля офісу Пушиліна стався вибух.

Люди прозріли: окупанти самі обстріляли Донецьк

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