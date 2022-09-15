Ватажок окупантів у так званій "ЛНР" заявив, що ЗСУ вже біля кордонів Луганської області, але "панікі нєт"

Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник стверджує, що ЗСУ вже доходять до кордонів з Луганською областю на Харківщині.

Попри успіхи українських військових на цьому напрямку, ватажок фейкової "ЛНР" каже, що "ситуація напружена", але нібито "паніки немає".

Про це повідомляють місцеві пропагандистські ресурси.

"Хочу запевнити, що підстав для паніки нема. Певних успіхів противник досяг. Практично на сьогоднішній день він знаходиться біля кордонів "ЛНР", але підстав для паніки немає", - сказав Пасічник.

Нагадаємо, раніше представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів, що українські захисники дізнались про слабке місце Росії ще навесні. Це була Балаклія, звідки ЗСУ і розвинули свій успішний контрнаступ на Харківщині.

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